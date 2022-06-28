家屬得知王惠美就在百公尺外的圖書館辦活動，隨即徒步前往抗議。(吳建輝攝)

陳志帆的爸爸陳貴森表示，志帆殉職30日就屆滿１年，立碑事宜至今遲遲未有共識，希望縣長能遵守承諾，志帆是彰化第一個因公殉職的消防員，也希望是最後一個。(吳建輝攝)

警方築起人牆，阻擋家屬進到圖書館影響活動。(吳建輝攝)

彰化喬友大火造成消防員陳志帆殉職，家屬要求縣府遵守立碑諾言，不過立碑的位置雙方遲遲沒有共識，28日上午家屬在消防員工作權益促進會、地方民代等陪同下，到縣府前靜坐抗議，還衝到圖書館找正在頒獎給小朋友的王惠美；縣府表示，會參考各縣市的做法，立碑看似簡單，但讓每條生命獲得同等尊重，才是普世價值。

陳志帆家屬在消防員工作權益促進會、議員等陪同下，在縣府廣場前抗議，提出2大訴求，第一是請縣府履行立碑承諾，立碑在火車站前廣場，第二則是請縣府與家屬盡速成立立碑籌備會。

陳志帆的爸爸陳貴森表示，志帆殉職30日就屆滿1年，立碑事宜至今遲遲未有共識，希望縣長能遵守承諾，志帆是彰化第一個因公殉職的消防員，也希望是最後一個，期許縣府能從消防改革，到縣長立碑的承諾，都能夠實現。

妹妹陳裔筑表示，縣府針對家屬立碑訴求從未有正面回應，5月份災調會報告也明確指出，縣府從消防局、建設處、城觀處等橫向溝通出現問題，主因都是因為縣長王惠美失去監督功能，她相信彰化廣大的縣民眼睛是雪亮的，希望縣府早日履行諾言。

縣府表示，未承諾家屬在火車站立碑，縣府參考桃園市政府作法，建請消防署在竹山訓練中心，設置殉職消防員紀念園區，定期舉辦追思緬懷；另外也與家屬溝通在志帆任職的東區消防分隊外牆適當地方，以公共藝術造型意象予以研議，但均未為家屬所接受。

縣府強調，政府對每位執勤公務員因公殉職表彰必須有一致性，尤其從未有軍警醫護等高危險群公務員因公殉職立碑，這個訴求如果成立，是否各地方也須比照辦理？消防局協助家屬遺體安置、依家屬意願入祀忠烈祠，盼家屬放下萬念，支持消防局做法為紀念與惕勵，才能給志帆留下勇者的身影。