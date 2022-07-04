台南空軍防空暨飛彈指揮部鄧姓上尉醫官，今天上午被發現陳屍在營區值班寢室內，經送醫仍告不治。台南地檢署傍晚會同空軍及憲兵隊人員前往市立殯儀館相驗，初步研判應是輕生。由於家屬也沒有異議，遺體已發交對方處理。

鄧姓醫官的父母接獲噩耗後，傍晚6點多從台中趕到台南，在軍方的陪同下抵達市立殯儀館認屍。當時，鄧母十分難過，坐在椅子上低頭不語，經親友及軍方安撫後，才勉強打起精神安排兒子的後事。

據查，29歲的鄧姓醫官，上周五、六、日在營區內連續值班3天，昨天晚間還與同袍一起看影片，沒人發現他有異常。

身為醫務所主任的鄧員，在值班寢室輕生後，上午被發現時已無生命跡象。部隊同仁雖立即進行心肺復甦術，還使用AED，但經送往醫院，仍告不治。

鑑於鄧員在現場留有遺書，案經檢察官相驗後，研判是輕生，家屬也沒有異見。據死者同袍說，鄧姓醫官平日個性內向，工作認真對人又好，實在無法相信他會輕生。

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