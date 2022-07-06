新北市長侯友宜昨（5）日下午1時30分至板橋435藝文特區出席活動，中午12時許卻傳出1名男子在園區內無障礙廁所內輕生，工作人員發現急向警、消報案，將男子送醫急救，不幸仍告不治。轄區警方依程序現場採證勘驗，於下午1時許撤除封鎖線，並未影響活動進行。

據了解，昨天中午園區內無障礙廁所求救鈴聲響起，陳姓工讀生前往察看，經敲門詢問，廁所內男子回應，因褲子腰帶鬆脫，請求提供1條繩索充當腰帶，工讀生不疑，遂從倉庫取來童軍繩拋給男子。

詎料，工讀生在外等候多時，敲門又未獲回應，遂找來保全人員撬開門鎖，赫見男子已無生命跡象，急忙撥打119將男子送醫。經醫院急救，男子一度恢復生命跡象，但最後仍不幸身亡。

警方調查，死者25歲吳姓男子本任職補習班老師，近來疑因工作與感情不順，導致精神狀態不佳，日前曾離家出走並有輕生念頭。

新北市府昨日下午在435藝文特區舉辦五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》首映會，市長侯友宜親自出席，由於案發地與會場相隔百餘公尺，警方亦於活動開始前已完成採證，故活動未受影響照常舉行。

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