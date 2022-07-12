45歲陳姓女子罹患乳癌，手術後卻發現肩關節活動度受限，且疤痕處有刺痛感，至新竹台大分院新竹醫院復健科就診，透過復健治療後，肩關節活動度大幅進步，大大提升生活品質。

陳女罹患乳癌後，接受全乳房切除術與前哨淋巴結切片術，雖然手術成功，但經常覺得手術側的肩關節活動度受限，且疤痕處有刺痛感。

由於對生活造成困擾，陳女向新竹台大分院新竹醫院復健科求診，經過靜態牽拉運動、疤痕按摩等復健治療後，肩關節活動度大幅改善。

新竹台大分院復健部醫師董怡君指出，乳癌患者切除乳腺組織後，造成皮膚和下方的肌肉產生沾黏，影響肩關節活動度，即使單純切除乳房組織，仍可能造成患肢淋巴水腫，若切除範圍愈大，或有接受腋下淋巴結切除術、鎖骨上淋巴結放射治療等，水腫機會也會增加。

另外，有40％的病人於術後會有胸壁疼痛的狀況，與胸肌疼痛或手術切口處神經受影響等有關，因此為改善病人生活品質，須在術後早期復健。

在病患復健方面，董怡君說，一開始會以主動支持性動作為主，待傷口拆線且癒合良好時，再進行靜態牽拉運動，並配合疤痕按摩，陸續調整復健內容及目標，可有效改善肩關節活動度，另也會使用循環機，進行淋巴水腫壓力治療。

董怡君指出，乳癌術後除應配合外科的回診追蹤癌症的治療狀況外，患者也應注意自己肢體狀況，若有肩關節活動度限制、手術側胸壁緊繃疼痛、肢體水腫等狀況，應盡早至復健科評估治療。