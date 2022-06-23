終於見到4字頭！中央流行疫情指揮中心公布今天國內新增4萬8283例本土個案，境外73例，死亡新增166例，中重症415例。死亡個案新增兩名30多歲有慢性病男性，兩人從確診到死亡僅2～3天，今年全台死亡人數已近5千，累計4964例死亡。

上周代理發言人羅一鈞表示，最快本周確診數會下降，且單日確診數會降到5萬例以下，今天確診人數終於見到四字頭，共48283例，各縣市確診數仍以台中市最多7001例，高雄例6722例，新北例6296例、台南市4444例、桃園市4105、彰化市3618例、台北市3322例。

指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、150例具慢性病史、118例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。另中重症今增415例，分別為中症241例，重症174例。

指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，44例男性，29例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，感染國家為越南及美國(各5例)，阿拉伯聯合大公國(3例)，加拿大、英國、以色列、沙烏地阿拉伯、印尼、法國及日本(各1例)，另53例感染國家調查中。入境日介於今年6月21日至6月22日。