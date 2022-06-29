屏東縣29日新增1770例本土確診個案，隨著疫情趨緩以及倒數迎接暑假，可能湧現出遊人潮，屏縣府提醒民眾，出遊前應關注目的地疫情風險狀態和最新防疫政策，不前往疫情中高風險地區，並準備充足醫用口罩、免洗手消毒劑、消毒溼巾等個人防護用品，隨時做好防疫準備。

屏縣衛生局也提醒，出遊時如乘坐大眾交通工具，應全程佩戴口罩，減少觸碰公共設施表面，盡量不在旅途中摘下口罩進食，遊玩時遵守景區規定做好防護，注意和其他人保持安全距離，避免在空氣不流通的地方長時間停留。

出門在外也要記得勤用肥皂洗手或乾洗手，進餐廳避免共食，如點合菜可準備公筷母匙，並妥善處理擦拭過口鼻分泌物的衛生紙、使用過的口罩。如果出現發燒、咳嗽、流涕、腹瀉等疑似症狀，或其他不宜外出疾病，取消出遊計畫盡早就醫。

屏縣府公布，29日屏東縣5-11歲BNT基礎劑第二劑，共施打61間國小，截至目前無異常狀況。