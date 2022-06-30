台鐵公司化16條子法今（30）日首次勞資談判，不過會後台鐵工會稱「台鐵公司化首談觸礁」，指資方提不出公司資產與資本額，且完全沒準備子法數據，怠慢態度將迫使勞方祭出對抗手段。

工會表示，台鐵公司化16條子法今日首次談判，但工會要嚴正斥責資方，截至目前為止，資方根本尚未做好準備，對於公司資本額等重要議題，無法提出詳細計算及說明外，且會中被工會揭穿資方引用舊有資料來論述，如此怠慢態度，將迫使勞方祭出對抗手段。

工會說，早在6月30日展開首次談判之前，工會已先行要求資方提供相關數據與財務試算資料，如台鐵資產作價投資計畫書、資本總額與預計實收數、資本報酬率推估、適足償債資產說明等；但是，讓工會深感憤慨的是，資方並未依工會要求，提供上述資訊，反而以「簡答及名詞解釋」的方式含糊帶過，「整個態度顯然在呼攏！」導致談判陷入僵局，讓工會非常擔心未來的協商會持續空轉，最終子法談判會複製母法訂定的過程。

工會說，對於子法談判一直以嚴肅態度對待，每項子法皆攸關台鐵能否永續、全體員工權益、行車安全等議題，因此請資方以最高標準看待，務必責成相關單位全力配合子法談判的相關作業。工會並表示，若資方仍「存心欺瞞」，勞方仍會祭出對抗手段，屆時勞資對抗與衝突將會再起。