台鐵公司化16條子法今（30）日首次勞資談判，不過會後台鐵工會稱「台鐵公司化首談觸礁」，指台鐵拿20年前資料，將台鐵公司資本額暫定800億元，嚴重低估台鐵資產。台鐵則表示這是考量到若實收資本額設定過高，則報酬率低，將無法展現公司經營績效。

台鐵勞資今日首度實質協商公司化子法草案初稿，台鐵強調，本次協商會議前，工會需要的資料，台鐵均已提供，「惟工會對於資料內容及數據有不同見解。」

台鐵表示，台鐵公司成立時，規劃實收資本額與資本報酬率，係考量公司成立初期，相關本業及附業實質營收，若實收資本額設定過高，則報酬率低，公司經營績效將無法展現。參考交通部所屬中華郵政公司與台灣港務公司成立時實收資本額各自是400億元與650億元，台鐵公司設定的實收資本額「應於合理範圍內」。台鐵說，另從公司營運面、財務面及政府持續增資台鐵等各面向綜合評估，實收資本額的規劃應符合公司成立所需。

台鐵又表示，因台鐵資產龐雜，擬編資產作價計畫書較耗時，台鐵局刻正積極制定中，完成後立即提供工會參考，「並無含糊帶過、呼攏之意。」至於適足償債資產部分，依「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條規定規劃移轉基金的台北機廠、高雄港站、E1E2等3處土地，刻正委外辦理估價中，台鐵均已於今日會議中向工會說明辦理進度，絕無欺瞞。

台鐵說，對於台鐵公司展現經營績效俾永續經營、保障全體員工權益、確保營運安全、及提供旅客民眾最佳服務等議題，台鐵非常重視並以最高標準來看待。台鐵尊重工會今日於會議中所提意見，亦將持續本於互相尊重與互信的原則，加強說明及溝通，並希望能照原訂協商方式及期程全面檢視公司化16項子法，再依檢視結果針對其中差異，充分協商，期能達成共識。