美國聯準會（Fed）加速升息，各資產皆受衝擊，但特別股因為與公債連動性低，且擁有相對較高股息率，受影響輕微，加上升息帶動資金回流美國，可望增添資金新動能，在利率上升、資金動能挹注雙重激勵下，特別股持續走升趨勢不變，納入投資組合，有助降低資產波動風險。

市場法人表示，2022年以來全球股市受通膨、戰爭、升息等因素表現震盪，統計至7月4日止，全球主要股市全盤皆墨，僅印尼股市勉強維持0.88％正報酬，連帶各類海外基金平均績效也普遍不佳，僅全球資源基金維持正報酬，其次特別股基金則是相對抗跌。

群益投信指出，美債殖利率短期間再大幅上彈的可能性降低，同時美國經濟依舊維持成長態勢，在市場已反應Fed升息預期，與基本面持續改善的背景下，反而是分批布局特別股的絕佳契機。

金融市場面臨波動愈來愈劇烈機率仍不低，特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健投資。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，美國升息可望擴大銀行的淨利差，對金融業獲利將有明顯助益，基期偏低且對升息而言受惠程度較大的金融股相對有利，全球特別股發行企業以美國金融股為主，且權重在60％以上，將可受惠於美國升息。

面對升息環境，特別股除表現穩健，加上配息相對穩定，且多為現金配息，過往即使在金融海嘯期間，也幾乎都維持正常配息不間斷，即使在市場反轉下，仍能保有收益來源，適度納入配置，有助降低資產波動度，不失為穩健投資最佳標的。