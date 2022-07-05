4日美國芝加哥郊區高地公園市（Highland Park）的國慶日遊行爆發槍擊，至今釀成6人死亡、30人受傷，美國警方稍早宣布逮捕涉案嫌疑人，是22歲的克里莫三世（Robert E. Crimo III），警察圍捕嫌犯過程曝光。

美國警方逮捕芝加哥郊區遊行槍擊案嫌疑人克里莫三世（Robert E. Crimo III）。

4日美國芝加哥郊區高地公園市（Highland Park）的國慶日遊行爆發槍擊，至今釀成6人死亡、30人受傷。美國警方稍早宣布逮捕涉案嫌疑人，是22歲的克里莫三世（Robert E. Crimo III），他在網路上自稱是一名饒舌歌手，曾發布多首曲目，不過風格令人毛骨悚然，MV中曾出現男子舉起步槍瞄準另一人的圖畫。

綜合美國福斯新聞網（Fox News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，高地公園市警方稍早公布遊行槍擊案嫌疑人，為22歲男子克里莫三世。警方描述克里莫三世為消瘦的白人男性，有棕色眼睛及棕髮，並且「有武裝且危險」，照片顯示克里莫三世有許多刺青，包括右臉頰、左邊眉毛上方，他的頸部也有紅玫瑰及綠葉等圖騰。

4日美國芝加哥郊區遊行爆發槍擊，警方逮捕22歲嫌疑人克里莫三世（Robert E. Crimo III）。（圖／路透社、伊利諾州政府）

根據IMDb的介紹，克里莫三世描述自己為「來自芝加哥的饒舌歌手、歌手、作曲人、演員及導演」，出生於2000年9月20日，是「義大利裔家庭三個孩子中的老二」。

芝加哥郊區遊行嫌疑人克里莫三世（Robert E. Crimo III）的歌曲「你醒了嗎」MV。

報導指出，克里莫三世於2021年10月發布一首名為「你醒了嗎」（Are You Awake）的神秘歌曲，MV中包括一名男子舉起長槍瞄準另一人的圖畫，另外也出現刺殺美國已故前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）的兇嫌剪報，以及另一名受害者噴出鮮血的畫面。

他在歌曲中這樣唱道，「就像一個夢遊者，我無法停下來思考」，「我的行動將是英勇的，我的想法是不必要的，我知道我必須做什麼，我知道其中有什麼，不只是為了我，是為了其他所有人。」

MV中還出現以下歌詞，「我必須現在離開，我必須這麼做，這是我的命運，所有事導致如此，沒有什麼能阻擋我，甚至是我自己」，「這是我腦海中一直在等待的，準備被喚醒，這是我被派來這裡要做的事，就像一個夢遊者。」

「福斯新聞」指出，這張單曲似乎暗示克里莫三世正在計畫一項他無法停止、決定一生的行動。

（持續更新）