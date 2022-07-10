日本前首相安倍晉三近日遇襲身亡，消息一出震驚全球。有人因此整理出台灣曾發生過的數起恐怖槍擊案，包括前總統蔣經國、前總統陳水扁、國民黨副主席連勝文等，不過許多網友指出，最恐怖的其實是至今仍未破案的前桃園縣長「劉邦友」血案。

原PO在Dcard發文表示，8日聽到安倍晉三遭槍擊的消息後，「真的好可怕……」，之後她和朋友除了討論兇手犯案動機，也盤點出數起台灣發生的可怕槍擊案，結果發現大多數槍擊案件都選擇政治人物作為攻擊目標。

1、 四二四刺殺蔣經國案

1970年時任行政院副院長的蔣經國赴美參訪，期間抵達紐約市廣場飯店時，遭參與台獨聯盟的留美博士生黃文雄槍擊，當時一名美方人員發現後及時把槍往上托高，結果刺殺未遂，之後黃文雄被捕、被保釋後棄保潛逃出美國，潛逃多年才回到台灣。

2、 三一九陳水扁槍擊案

2004年總統選舉前夕，競選連任的陳水扁偕副總統呂秀蓮在台南掃街拜票時，遭人趁著現場放鞭炮時槍擊，兩人僅受輕傷；事後警方、鑑識專家李昌鈺分析，兇手應是已溺斃的陳義雄，事後因此爆發紅衫軍運動。

3、 連勝文槍擊案

2010年五都選舉前夕，時任國民黨中央委員的連勝文，為時任台北縣議會副議長陳鴻源助選站台時，遭幫派分子林正偉近距離槍擊後重傷，未傷及腦部而幸運生還，事後林正偉稱因為認錯人才會攻擊連勝文，被判處無期徒刑。

對此，許多網友紛紛回應「說到槍擊，怎麼能少桃園縣長」、「還有1996年的劉邦友（當時的桃園縣長）槍擊血案！」、「你沒有講到劉邦友，那個直接團滅，真滴可怕」、「無法想像開槍者到底在想啥，不爽就可以開槍射殺別人嗎？」、「連勝文命也太大」、「連勝文真的天公之子，有錢老婆漂亮，開槍開頭打不死」。

事實上，發生在1996年的劉邦友血案至今仍未破案，當時劉邦友和縣議員莊順興、鄧文昌與機要和司機等9人，遭2名闖入縣長官邸的歹徒以行刑式開槍，其中只有鄧文昌順利存活，但鄧文昌也因為腦部受創、記憶受損未能作證。