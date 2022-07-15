警方懷疑是否有人包庇或藏匿，剛剛帶回一名養生館的人員回去協助調查。(張亦惠攝)

「我是報仇殺人啦！」犯下南投4死1重傷槍擊案的凶嫌，今天下午1時許，在警政署長黃明昭親自到場坐鎮下，優勢警力荷槍實彈進入台中一家養生會館並順利逮捕兇嫌。警方制伏凶嫌並上銬，槍殺４人的李嫌竟還露出笑容冷笑，面對鏡頭竟然大喊「我是報仇殺人的啦」。警方從凶嫌身上起出近百發子彈、3把改造手槍等槍械，宛如小型火藥庫，全案正由警方帶回偵辦中。

警方指出，李姓凶嫌擁槍自重，警方今天攻堅絲毫不敢大意，派出霹靂特警、中部打擊犯罪預防中心、南投縣警局、台中市警局等警力組成專案小組，現場拉起封鎖線，封閉包含養生會館在內的4棟建物騎樓，現場沒有槍擊等聲響，異常安靜氣氛緊張詭異。

警政署長黃明昭立即到場坐鎮指揮控制，李姓嫌犯於中午2時36分帶出養生會館。李姓嫌犯被帶出時面帶微笑，說他要報仇，要報「深仇大恨」！警方指出，李嫌躲在會館內的水塔內，查獲三把槍枝、三付手銬及上百發子彈，全案將帶回南投進行偵訊。