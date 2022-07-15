南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生駭人聽聞的重大槍擊案件，警政署長黃明昭昨夜在第一時間南下指揮，召集南投縣警局、台中市警局、刑事局等單位成立專案小組，迅速在21小時內在台中養生館將李姓犯嫌逮捕到案，警方將持續深入釐清犯罪動機並追緝槍支來源。

警政署指出，依據刑案數據統計，全般刑案發生數持續下降，國內治安情勢穩定，去年共發生100件槍擊案，都已全數偵破，破獲率達100％。近年在天下、遠見雜誌的民眾滿意度調查中，民眾對於警政治安的滿意度在各項指標中均名列前茅；另依據全球最大的城市生活資源數據分析網站網友票選的結果，台灣也名列「全世界第2安全的地方」，代表民眾對警方維護治安的努力有感。

警政署表示，行政院推動《槍砲彈藥刀械管制條例》在2020年6月修法通過，不僅擴大模擬槍管制，另一方面也提高持有改造槍支的刑責與制式槍支相同，採取「源頭斷根」及「加重刑罰」雙管齊下方式打擊非法槍械；近年整體槍枝查獲數自2018年達到2000多支最高峰，去年已不到1300枝，呈現逐年遞減趨勢，逐漸獲得控制。

因應年底選舉將屆，為淨化選前社會治安，警政署針對檢肅非法槍械及防制槍擊案件發生，將以案件、槍支、不法行為人為中心，發展追查不法分子及組織犯罪集團並加以打擊，並適時規劃肅槍專案結合「系統性掃黑」之打擊策略，全力防堵不法分子持槍犯罪危害選前治安環境。