知名影音串流平台Netflix為了打擊共享帳號帶來的營運衝擊，決定在南美洲先行測試新規定，除了原用戶外，共享帳號密碼的用戶需要支付額外的費用，不過Netflix也想出緩衝方法，即用戶離開登記地時可啟用「旅行模式」兩周，這段時間並不會收費，但超過時間還是必須支付費用。

綜合外媒報導，由於Netflix的訂閱方案最多可以分給4人同時收視，因此很多人會共享帳密並平分月租費，這導致Netflix出現新用戶增加幅度不如預期及舊用戶流失的營運問題，因此官方決定打擊寄生帳號，用戶必須居住在同一地點才能收視，否則會加收費用。

新規定會先在南美洲阿根廷、薩爾瓦多、智利、哥斯大黎加、瓜地馬拉、洪都拉斯和多明尼加共和國等地上路，何時在全球實施尚未有明確時間表，Netflix會先選擇南美洲國家，主因是當地共享帳密的比例最高。

為了降低用戶的適應期，Netflix也想出緩衝方式，用戶需要設定一個地點做為主要地址，如果離開該地收視就會被認為異地使用，此時開啟「旅行模式」可以免費收視兩周，但超過時間還是得支付費用，用戶一年可使用一次旅行模式。

儘管如此， Netflix的新規定似乎只針對「電視」進行規範，言下之意代表，若在異地使用電視收看才會被管制，使用筆電、平板或手機等行動裝置收視，並沒有在限制範圍內，仍然依照原本的方案管制數量。