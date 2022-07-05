克里斯伊凡飾演大反派，一字鬍引熱議。（Netflix提供）

《灰影人》改編自暢銷作家馬克·格雷尼的同名系列小說。（Netflix提供）

《灰影人》｜ 葛斯林 VS 伊凡 獨家預告 ｜ 。（Netflix提供）

Netflix全球同步上線的暑期動作鉅獻《灰影人》改編自暢銷作家馬克·格雷尼的同名系列小說，震撼描繪爾虞我詐的諜報悲歌。由好萊塢2大男神雷恩葛斯林、克里斯伊凡夢幻共演。已4年沒有新作的雷恩葛斯林，在片中化身中情局秘密探員、最強死亡傭兵；而克里斯伊凡卸下「美國隊長」的圓盾後，在劇中化身大反派，為追捕雷恩葛斯林賤招出盡，2大男神的噴汗對打更是拳拳到肉。

正式預告中隨手炸掉半條街的動作場面令人瞠目結舌，不料網路討論焦點卻集中在克里斯的一字鬍造型，熱議程度大到Netflix順勢推出一字鬍官方周邊商品，甫上架立即被搶購一空，就連羅素兄弟都在推特亂入洽詢：「是克里斯·伊凡的原味鬍嗎？」

絡腮鬍雖是克里斯·伊凡戲裡戲外的常見造型，但他在《灰影人》裡的一字鬍卻令粉絲心情複雜。日前克里斯接受娛樂新聞節目《Access Hollywood》訪問，記者忍不住問他喜不喜歡自己的鬍子造型，他笑答：「我有點不好意思說，但我越來越喜歡那個鬍子了，也許我小時候看太多80年代的電影了吧？」而官方一字鬍商品賣到缺貨，不僅證明只有克里斯有辦法駕馭如此猥瑣的鬍子，甚至還能讓它風行一時。

雷恩·葛斯林在《灰影人》中遊走於黑白之間，片中的他在聯邦監獄被「唐納·費茲羅伊」比利·鮑伯·松頓招募，專門為中情局處理官方無法介入的棘手事件，成為無人知曉其真實身份的「灰影人」，頹廢彪悍的造型，與他近日引爆瘋傳、在電影《芭比》裡八塊冰塊腹肌的肯尼造型天差地遠，讓不少粉絲陷入選擇障礙。

不過世上唯一真正擁有這種奢侈選擇障礙的，唯有與雷恩育有2個女兒的多年女友伊娃·曼德絲，日前她在談話節目《The Talk》被問到2者會如何選擇時，她甜笑表示會和陽光系的肯尼共度早上的時光，「晚上絕對會想跟灰影人一起度過」，伊娃嬌羞地說：「因為肯尼很有趣，而灰影人...你們懂的。」大讚男友是最佳床伴。

在Netflix神劇《柏捷頓家族：名門韻事》中，以回播率超高的裸臀性愛戲讓劇迷輾轉難眠的最性感公爵雷傑尚·佩吉，也在《灰影人》同框角逐新生代男神地位，飾演中情局秘密任務的長官，他對娛樂網站《IndieWire》透露，「這角色身上有很多陰影與對比，是很多人過去沒看我詮釋過的角色類型，所以我演得非常開心」。而即將在Netflix新作《金髮夢露》中化身傳奇女神瑪麗蓮·夢露的女星安娜·德哈瑪斯，則將與雷恩繼《銀翼殺手2049》後再度搭擋、共赴險境。

Netflix暑假強檔大片《灰影人》將於7月22日下午三點在全球190國獨家上線。