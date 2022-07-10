日本前首相安倍晉三本月8日，於奈良市大和西大寺站替同黨參議員候選人助選時慘遭槍擊，左胸與頸部中槍，當場失去意識、心肺停止，送醫後仍於當天傍晚5點宣告搶救無效逝世，享壽67歲，消息震驚外界，知名作家兼主持人吳淡如有所感，昨(7/9)她特地發文，致敬安倍，並嘆：「這個世界，任誰都不是安全的」。

日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡，全世界都對這個消息感到震驚，包含知名作家吳淡如，她於臉書po文，貼出了安倍的照片與一張書籍排行榜截圖，照片顯示，安倍的書在排行榜上勝過她的，但吳淡如並不覺得失望，「我的書沒關係。我支持安倍晉三。安倍晉三第一名！」。

對於安倍在演講途中，慘被前海上自衛隊隊員山上徹也以改造手槍槍擊，讓吳淡如大嘆：「這個世界，任誰都不是安全的⋯」，她表示，安倍遇刺是重大事件，而在美國，有青少年持槍走進校園去掃射比自己更小的孩童，在大陸唐山有壯漢當眾圍毆女性，還有各種砍人案頻傳，她直言：「許多事情防不勝防，從正常人的眼光來看這些嫌犯『心裡有病』，然而這種病也可能是免責或減責的原因⋯」，人們經常自以為安全，「實際上，人，能不能好好存活竟然是個運氣問題」。

吳淡如也吐露個人觀點：「這些有病的人，有一個最好的觀察點叫做：『我是這世界的核心。只要你惹我了，我就要代替月亮懲罰你⋯』」，而這樣的人，只要將自己當成世界運轉中心，那麼就永遠不可能進入理性，「把一切不順歸之於別人的問題、記得那麼深，對別人的傷害卻那麼任意、自認為理所當然！」，這讓她對於安倍的過世，更感到婉惜。