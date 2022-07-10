日本前首相安倍晉三遇刺當天，造勢團隊其實是要到長野縣助選，前一晚突然改變計畫至奈良。日媒報導，主要是因為長野縣議員松山三四六近來爆出桃色風波，如今傳出他的競選辦公室接連接到恐嚇電話稱「下一個是你」，疑似是要幫安倍報復。

綜合日媒《朝日新聞》、《Nifty News》報導，長野中央警察署昨日(9)逮捕一名67歲男子植松明，涉嫌用手機打給長野縣自民黨競選服務處，揚言殺害候選人松山三四六。嫌犯平時以打零工維生，事後向警方坦承，分別在8日上午11點50分左右，以及中午12時25分犯案。

松山三四六競選服務處表示，安倍前首相遭槍擊的新聞播出30分鐘後，我們的電話響了，另一頭傳來「下一個就是你」、「我有一支槍」的威脅。當天松山三四六也在推特發文表示，「對於恐怖主義行為絕對零容忍，無論出於什麼原因，我們將暫停今日(8)所有活動，祈求安倍先生康復…」

據悉安倍遇刺當天原本要前往長野縣輔選，不料該自民黨議員被媒體踢爆疑似婚外情，早在2012年就與一名年輕女子發生關係，還簽了墮胎協議，團隊才會因此變更行程至奈良。