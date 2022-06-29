隱形眼鏡廠望隼(4771)今年受到中國大陸封城，消費市場及物流混亂所致，3~4月間營收受到影響，不過，5月營收已回復正常、呈現上揚趨勢，同時日本的出貨暢旺，補上中國封城的影響。望隼2022年年底月產能目標將達3000萬片，年成長20%，其中大陸將達1300萬、台灣將達1700萬片。產品線方面，抗藍光產品線預計今年可取證，延續抗藍光在日本的銷售熱潮，矽水膠預期台灣今年下半年取證、上市，中國大陸將於明年取證、上市，日本及美國則可於2024年取證，屆時新產品、新客戶齊發，營運展望樂觀。

望隼昨(28)日公告調查局至該公司搜索調查，據悉應與年初烏干達學生C君控訴中州科技大學透過人力仲介A公司安排學生到工廠工作相關，該案件望隼及其他接受人力派遣單位僅係則依檢調單位要求，配合提供相關派遣資料，以助檢調釐清案情。

望隼近年因產線開出、市場擴張得宜，生產旺季人力吃緊，故曾與另一間B人力派遣公司簽約，且上述C君未曾到職於望隼，並派遣C君之A人力公司，亦未曾與望隼往來。望隼強調該公司給薪，不論是派遣人員或是正職人員，皆完全依據勞基法之相關規定辦理。此次係配合檢調釐清中州科大前述案件。