台灣疫情逐漸降溫，疫情指揮中心日前拋出4表格，大讚國內防疫表現不錯，台北市長柯文哲今稱，台灣防疫成功絕非指揮官陳時中功勞，而是台灣民主自由的勝利。

柯文哲今接受《震傳媒》專訪，資深媒體人黃光芹提及中央自稱防疫數據亮點，但柯直言，台灣防疫不能說他失敗，但功勞絕非陳時中的，「如果他有本事去美國紐約當衛生局長，看他有沒有辦法控制，因為美國人根本不戴口罩」，他認為國內防疫成績好是台灣民主自由的勝利。

主持人黃光芹追問台灣是否有死亡黑數，柯則點頭表示，只要統計北市死亡人數，再對照過去幾年的數據就能知道答案，或是問問殯儀館就能知道答案，總之台灣最後疫情總檢討，他認為全球排名表現還OK，不過並非陳時中功勞，且台灣醫療部門人才多、有效率，很多問題都能解決。

整個防疫過程中，柯稱自己並不想批評陳時中，但對於政府去年擋BNT疫苗的舉動很受不了；去年疫情爆發已經死了很多人，政府還在擋疫苗，「有8400億的防疫預算，結果去年疫苗送的比買的還多，怎麼一回事？」幸虧國民水準高才能度過。

柯文哲指出，疫情剛開始，中央口罩準備不足、疫苗不夠，品牌數量不一，另外有關兒童疫苗一事，在莫德納疫苗進來時他有先請家長簽同意書，沒想到之後換BNT疫苗又來，變成很多人抽單，這就是「將帥無能，累死三軍」。