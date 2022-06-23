中央銀行公布5月五大銀行新承作房貸金額685.81億元，月增71.03億元或10.36％，年增26.22億元或3.98％，新增房貸利率上揚0.04個百分點至1.601％、創近二年半新高，央行官員表示，新房貸金額續增主要來自剛性需求，新房貸利率續上揚仍反應央行3月升息。

央行官員說明，五大銀行新增房貸利率續上揚，主要是3月央行升息後，多數採月調整的銀行4月已反應，但5月還有部份是採季調整的部份。「目前房貸利率，大致已回到2020年疫情爆發，央行降息1碼（0.25個百分點）前的水準」，至於6月再升息半碼，後續新增房貸利率也會再上揚，房市交易預料跟著趨謹慎。

五大銀行5月新增房貸金額增加，央行官員指出，對照六都當月移轉棟數月增1.79％相符，主要是新完工交屋，轉入銀行整批分戶房貸的結果。且觀察3月因交屋潮加上2月交易遞延效應，新增房貸大幅衝高，4月回到常態水準，5月則因為金融市場震盪，加上再升息預期，還有內政部針對預售屋修法，激勵剛性自住需求進場。

台銀、合庫、土銀、華銀及一銀等五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。央行官員認為，央行、內政部、財政部、金管會、地方政府等全面祭出健全房市管制措施，未來成效將持續發酵，6月國內疫情仍影響看屋意願，及升息影響，預料五大銀行新增房貸仍受影響。至於房價居高，主要反應建築成本上漲，後續下滑幅度恐將有限。