俄烏戰爭開始以來，美元指數（DXY）異常強勢，6月14日觸及20年來高點105.49，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，從分析角度看，美元指數已具有弱勢貨幣的特性，包括通膨率升至數十年來的高點、創紀錄的貿易赤字和經濟成長趨緩，實際面上美國基本面已經轉差了，除了創紀錄的貿易赤字和高通膨率，美國第1季GDP季增年率衰退了1.5％。

星展集團認為，在生活成本急遽上揚的環境下，民主黨今年11月的期中選舉可能失去參眾兩院其中一個或兩個主導權，政治情勢不利的情況下，美元存在風險。同時，歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）、澳洲央行（RBA）和瑞士央行（SNB）的貨幣政策也視通膨問題優先經濟成長，認為進一步的貨幣貶值對穩定物價並沒有幫助。

基於歐洲各國通膨持續攀升，歐洲央行（ECB）已預告將於7月升息，高盛集團預估歐洲央行還會在9、10月各升息2碼，直到12月才再度回到1碼的升息幅度，歐洲央行貨幣政策的轉向，對於歐元兌美元匯率應有所支撐，星展集團預期2022年下半年將介於1.05～1.15區間震盪。

陳昱嘉指出，歐元可能在1.04附近觸底，因為在過去12個月導致弱勢歐元的因素已逐漸減弱。根據Fed和ECB在6月的預測，今年和2023年美國經濟成長將低於歐元區。由於歐元區5月核心通膨年增率已升至3.8％，高於2％的目標，ECB已經加入其他央行貨幣政策正常化的進程。

星展集團預期，除了在7月結束淨資產購買，ECB將在9月結束負利率，從7月開始，升息25個基點至負0.25％。ECB可能在9月會因為更高的通膨因素調整前瞻指引。因此，ECB理事會的鷹派成員將可能推動至少有兩次會升息50個基點，即在今年恢復中性利率（預估為1％至2％）。ECB將偏好強勢歐元藉以遏制通膨。

據此，星展集團預期，強勢美元走勢不會延續至下半年。Fed在3月升息25個基點，5月50個基點，到6月則是75個基點，市場已充分反應Fed此次升息週期，7月、9月和11月的會議，預期Fed均會再分別升息50個基點，而12月則是會升息25個基點，至年底，聯邦基金利率將升至3.50％。11月的期中選舉，若民主黨失去對參眾兩院其中一個或兩個掌控權，將不利美元走勢。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟放緩的擔憂加劇，歐洲地區央行們貨幣政策立場也逐步轉鷹，美元上檔仍將會面臨壓力，預計美元將落在102～107的高檔水準。歐元區經濟放緩壓力正在增強，且歐洲央行的升息舉動也將加深此一擔憂，進而可能打擊歐元的潛在反彈空間，預計歐元將落在1.03～1.08區間。