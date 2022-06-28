歐洲股市周二早市走高。中國鬆綁了新冠傳染病的隔離措施，帶動大宗商品相關股票和汽車股走高。而投資人也關注歐洲央行(ECB)行長拉加德(Chritine Lagarde)今日稍晚的演講。

周二泛歐Stoxx 600指數早市升1.57點或0.38%，為416.66點，並走在連三漲的路徑。目前市場對於央行激進升息的擔憂，已有所緩解。

大宗商品繼續走強，油氣股和礦業股分別升1.9%和3.2%。中國需求可望改善，一舉推高了大宗商品的價格，支撐相關股票表現。

中國衛生部門表示，中國將海外訪客的隔離期間縮短一半，來到7天，另外再花三天時間待在家中。此外北京和上海在近月來首次沒有出現本土感染病例。

主要營收來自中國的奢侈品股，LVMH集團和歷峰集團(Richemont)分別升1.4%和2.7%，法國CAC 40指數也走高1.4%。

Valeo升3.1%；該法國汽車零件製造商與BMW簽署一項合約，未來將為BMW電動車供應先進駕駛輔助系統(ADAS)。

ECB行長拉加德將在周日稍晚於葡萄牙的ECB論壇發表演講。