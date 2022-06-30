面對全球通膨持續高漲，世界主要央行總裁們周三異口同聲表示，降低通膨的過程很痛苦，甚至可能擊潰經濟增長，但必須迅速採取行動，以防物價急升變得根深蒂固。

由於能源價格飆升、後疫情時代的供應鏈瓶頸以及炙熱的勞動力市場帶動萬物齊漲，全球通膨屢創數十年來新高。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在葡萄牙舉行的歐洲央行年會上表示。這個過程很可能會有一些痛苦，但最大的痛苦將是未能解決如此高漲的通膨，並讓它變得更為持久。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）呼應鮑爾的談話，她表示，疫前的低通膨不會重現，歐洲央行現在就必須採取行動，因未來幾年通膨可能都會超出2%目標。

外界認為歐洲央行一直都低估了通膨情勢。

鮑爾表示，避免政策緊縮導致美國經濟衰退當然是有可能的事，但這條路徑相當狹窄，且不能保證成功。隨著通膨高漲的時間持續越久，實現經濟「軟著陸」將變得更具挑戰，聯準會無法保證能實現軟著陸。

鮑爾並表示，為了讓通膨回到2%目標，聯準會導致經濟過度放緩是確實存在的風險，但更大的錯誤是無法恢復價格穩定。聯準會不會讓經濟陷入「通膨升高的環境」，即使這意味著將利率提高到可能危及經濟增長的水準，此番談話強調美國央行將不計代價抑制未來價格上漲。他表示：「我們是否有走得太遠的風險？當然有，但我不同意對經濟而言這是最大的風險，更嚴重的錯誤是無法恢復價格穩定」。

國際清算銀行總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）表示，在認清問題方面，央行決策官員已經邁出了第一步，現在他們的工作是收緊政策，因為風險正不斷升高，他們應該努力阻止從低通膨環境全面轉向高通膨環境，在那樣的環境中，通膨高漲將變得根深蒂固，必須防止這種惡性循環開始。

歐洲央行已經明確表示將在7月和9月會議上升息，聯準會已在6月會議一舉升息75個基點，且極可能在7月再度升息3碼。

這兩天就有4位聯準會官員表態支持7月升息75個基點。繼紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表態支持7月升息3碼後，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）料將在7月會議上討論升息50或75個基點，如果到那時候美國經濟情況沒有改變，她將支持升息75個基點。

英國央行在6月升息25個基點，為1.25%，為連續第5次升息，該央行並表示，如果通膨持續更久，它將在未來採取「更有力」的行動。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）在歐央年會上表示：「在某些情況下，我們將不得不採取更多行動，我們距離下次會議還有一個月的時間，但這個選項已經擺在桌面上了」。他表示「不要假設再度升息25個基點是唯一的選項」，但也提醒英國經濟現在明顯處於轉折點，且已開始放緩。