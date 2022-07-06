在暫停提款、交易和存款服務一周後，加密貨幣貸款公司Voyager Digital周三宣布已經提出破產保護聲請。

在周二提出的「第11章」破產聲請中，多倫多上市公司Voyager Digital宣稱有超過10萬個債權人、價值介於10億至100億美元的加密貨幣資產，以及同樣介於10億至100億美元的債務。

公司一旦根據美國破產法第11章提出破產程序後，所有的民事訴訟案件都將暫停，公司將在法院監督下進行債務重整，同時也能繼續經營業務。

Voyager執行長Stephen Ehrlich表示，過去幾個月來加密市場的長時間劇烈波動和災情擴散，以及加密貨幣避險基金Three Arrows Capital（3AC）拖欠我們子公司加密貨幣交易平台Voyager Digital, LLC的貸款，迫使我們必須採取審慎果斷的行動。

近幾個月來全球央行採取激進的升息動作以抑制不斷高漲的通膨，在經濟可能因此急劇放緩或陷入衰退的擔憂籠罩下，全球股市連連重挫，加密幣等風險資產亦遭到拋售。

3AC是全球最大的加密貨幣避險基金之一，該公司從多家企業借入大筆資金投資許多數位資產，並在6月底爆發債務違約的消息。在此之前，Celsius Network突然以「市場狀況過於極端」為由，宣布暫停所有的提款、互換和轉帳服務。中國大型加密貨幣管理基金Babel Finance日前坦承虧損已經達9位數，公司正承受「極大的流動性壓力」，並宣布暫停提領服務。