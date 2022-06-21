美期指午後上揚，作為避險資產的美元下跌，投資人在上周大拋售後稍作喘息。

周二香港恆生指數高開0.48%，延續周一上漲行情，收漲395.68點或1.87%，為21559.59點。國企股(H股)升149.98點或2.03%，為7549.58點。

科技指數大漲2.21%。快手升3.6%，百度漲2.3%。

騰訊大漲2.7%，報381港元。騰訊傳成立新的擴增實境部門，押注於元宇宙發展，建立軟體和硬體相關業務。而騰訊至今未證實該消息。

線上醫療和醫療股都上漲，阿里健康和京東健康分別升12%和6.5%；眾安在線升3.7%，康方生物漲15.5%。

近日受矚目的新東方在線回升2.5%，報17.4港元。騰訊在上周三和周四出售了新東方在線7460萬股，持股比例從9.0%大幅降至1.6%。騰訊總共套現7.19億港元。

中國恆大升8.6%，報1.65港元。恆大周一深夜公告，七月底將宣布初步重組計畫，屆時計畫細節將明朗。