台北市多項新制將在7月1日陸續上路，北市推動「機車路邊開單無紙化」、以及自備環保杯享優惠等政策，民眾只要自備飲料杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場購買飲料，就可以享有5元以上價差，同時環保署也要求超商速食店，2023年起提供循環杯借用服務的門市得達5％。

北市「機車路邊開單無紙化」將在7月1日上路，台北市停管處表示，民眾上網登錄車號後，機車停於路邊收費停車格改為「簡訊通知」，且也祭出「推廣優惠」，7月1日至9月30日綁定無紙化，每筆停車費折5元，非現金支付再加碼折扣5元，合計每筆減收10元。

停管處說明，民眾可於6月16日起到停車查詢一站式網站進行車主註冊作業，並選擇車種「機車」，勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成車主註冊且於隔日生效，7月1日正式上線，而「自主開單APP」也會停止使用。

此外，7月1日起北市也將提高污水下水道接管普及率獎勵金，北市工務局衛生下水道工程處表示，為鼓勵民眾提供建物室內空間，供該建築物直上方各住戶及其他建築物使用者完成污排水接管，修法提高施工補償費及獎勵金，每案從18萬7200元提高至24萬元，並不限定採明挖方式施工，藉此加速提升台北市污水下水道接管普及率。

為了響應環保減塑，北市環保局公告自7月1日起，依「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告，民眾只要自備飲料杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場購買飲料，就可以享有5元以上價差，同時環保署也要求超商速食店，2023年起提供循環杯借用服務的門市得達5％。