上周美股強勁反彈，周一香港股市開高走高，目前恆生指數勁揚2.17%，為22190點。國企股(H股)漲2.24%，為7799.79點。

恆生科技股指數大漲4.76%，成分股普遍上漲，比亞迪電子漲12.87%，表現最佳，其次為平安好醫生漲9.86%。嗶哩嗶哩止跌小漲0.45%，稍早前一度跌3.4%。

理想汽車目前下挫4.25%，在科技股中表現最疲弱，稍早前一度下挫6%。該公司上周五宣布其理想L9型電動車在開放預購72小時內訂單已突破3萬輛，激勵上周五股價再創赴港上市來新高。

北京當局持續放送政策利多，汽車股表現亮眼，吉利汽車繼上周大漲20%後周一早盤再漲6%，蔚來目前漲5%，比亞迪漲2.7%。北京政府推出現金補貼措施，以激勵新能源車需求。

內需股走強，安踏漲5%，李寧漲7%，海底撈漲6.6%。

快狗打車在上市第二日持續下跌，目前跌逾4%，報16港元，稍早前跌約7%，與IPO價格21.5港元相比，累計兩日已跌掉逾25%。

信義光能下跌3.2%，該公司示警中期獲利恐減少減少33%～43%。

中國燃氣重挫8%，其上年度（截至3月底）每股盈餘大減3成。