據新華社報導，中國國家鐵路集團有限公司統計，今年1至6月份，大陸國家鐵路貨物發送量持續保持高位運行，累計發送貨物19.46億噸，同比增加1.02億噸、增長5.5％，日均貨物發送量等多項貨運指標創造歷史紀錄。

國鐵集團貨運部負責人介紹，今年上半年，國鐵集團堅決貫徹落實黨中央、國務院關於穩住經濟大盤、做好物流保通保暢工作的部署要求，高效統籌疫情防控和鐵路運輸，全力保障國計民生重點物資運輸，為經濟社會平穩健康發展提供強有力的運輸支撐。

統計顯示，今年1至6月份，大陸鐵路日均裝車完成17.8萬車，同比增加1萬車、增長5.9％，單日貨物發送量、貨運週轉量、裝車數、卸車數等多項指標刷新歷史紀錄。同期，國家鐵路發送煤炭10.4億噸，同比增長7.9％；其中電煤6.9億噸，同比增長9.1％。截至6月30日，大陸全國363家鐵路直供電廠存煤6464萬噸，平均可耗天數25.4天，保持較高水平。

與此同時，大陸鐵路部門發揮中歐班列戰略通道作用，統籌用好西、中、東通道能力，積極推進阿拉山口、二連浩特、滿洲里等口岸擴能改造，與沿線各國鐵路部門加強合作，開闢了跨越裡海、黑海經羅馬尼亞進入歐洲的南線新路徑，實現中歐班列穩定開行，助力高質量共建「一帶一路」。

今年1至6月份，中歐班列累計開行7473列、發送72萬標箱，同比分別增長2％、2.6％；西部陸海新通道海鐵聯運集裝箱班列表定線路由9條增至12條，累計發送貨物37.9萬標準箱，保持強勁增長態勢。