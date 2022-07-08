被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)因大陸封控緩解，6月合併營收同步回升，其中國巨6月合併營收106.89億元，創下單月歷史新高，禾伸堂6月合併營收13.15億元，月增3.03%。

由於利基型產品需求維持穩健動能，加上大陸地區在封控緩解後，客戶端的需求及出貨緩步回復中，國巨6月合併營收為106.89億元，較上月增加1.5%，較去年同月增加12.5%；累計第2季合併營收為313.64億元，較上季增加4.1%，較去年同期增加13.1%；累計上半年合併營收為614.93億元，較去年同期增加19.5%。

國巨表示，占比高利基型產品訂單穩健，營收占比低標準型產品需求則持續調整中，公司將密切關注全球疫情、通膨與國際局勢的變化，以及大陸地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂自結6月合併營收約13.15億元，較上月增加3.03%，較去年同月減少9.42%；累計前6月合併營收約81.61億元，較去年同期減少7.41%。

禾伸堂表示，6月營收較上月小幅成長，但是觀察客戶需求仍受到疫情、通膨等外在因素影響，公司將持續關注並妥善應對市場需求的變化。