工業電腦IPC熱度增加，且族群性整齊，即使漲多面臨修正，工業電腦為剛性需求，不受景氣影響，因此有別於多數電子股，基本面利多仍可特別留意。類股6月營收逆勢向上，配合缺料緩解，獲利還有攀升空間，有望成為台股下半年黑馬。三大法人買盤力道不小，代表相當看好後續行情，回測10日均線可把握買點。

雖然先前熱門漲勢的安勤、新漢等漲勢暫歇，但周二仍有虹堡、廣積、磐儀、融程電(3416)守住紅盤上揚。而除息首日的凌華(6166)一度大跌至53.6元，下挫2.72%、陷入貼息，終場仍跌幅收斂，收跌0.18%報55元。

下半缺料狀況逐步緩解在望，IPC出貨規模顯著放大，POS機迎來高成長，IPC領域的龍頭廠樺漢(6414)訂單滿手到2025年，6月、第2季與上半年營收同創歷年同期新高。而受惠疫情解封後引爆去現金化及無接觸商機，POS機為首的工業電腦迎來高度成長，POS業務前二大的振樺電(8114)、飛捷(6206)6月營收分別11.37億元、5.76億元，雙雙月增年增雙響炮。

安勤(3479)周一衝上67.6元，創2年來新高價，呈現價量齊揚，雖然周二回跌4.42%，但回測5日均線震盪後仍是切入時機。研華(2395)、廣錠(6441)、新漢(8234)也都陷入漲多修正，周二收跌約4%。

歐美金融支付設備的換機潮延續，專注金融交易POS的虹堡(5258)受惠電子支付趨勢持續攀升以及疫後無人自助商機起飛，北美自助支付UPT系統需求持續強勁，加上亞洲疫情解封大量遞延訂單，預期下半年缺料問題改善且海空運價漲勢趨緩，營運高成長可期。6月營收創新高，助力股價周一攻上漲停，周二持續上揚，收漲2.17%報56.5元。

廣積(8050)今年貢獻業績占比最大的網通業務，在下半年缺料緩解後，可望大舉出貨，法人看好今、明二年營運高成長。股價守短均強勢攀高。

磐儀(3594)與樺漢(6414)整合效益顯現，工業自動化、智慧醫療、軌道交通等產品線出貨同步成長，今年在手訂單已超越去年。留意日線是否有效脫離26元頻繁上影線的整理區。

振樺電(8114)取得歐美客戶大型專案訂單，帶動公司出貨轉強，且缺料逐漸緩解，IPC、POS、KIOSK三大產品線同步成長，預期營收與獲利同步看增。短線三角收斂，以前波高為阻力點，等待有效價格突破。

艾訊(3088)指出，IPC產業今年是硬需求，較不受不景氣影響，產能供不應求，第二季營收可望優於首季，再度改寫歷史紀錄，下半年將優於上半年的機會大。