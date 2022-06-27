華爾街股市上周五的好表現，市場信心獲提振；而油價的趨穩，也抑止了對通膨延長的擔憂。周一美債息維持低迷，美元維持在近1周低位，投資人仍試圖評估美利息的前景。

周一香港恆生指數開高走高，收漲510.46點或2.35%，為22229.52點。國企股(H股)升187.88點或2.46%，為7816.94點。交易所今日成交金額為約2000港元。

恆生科技指數收窄漲幅，仍大漲4.7%。小米升12%，比亞迪電子漲15%，阿里健康和京東健康皆上漲約10%。

騰訊上午一度衝高破400港元，午間大股東Prosus宣布將逐步出脫29%的持股，騰訊股價收挫1.6%，收報378港元。Prosus稱，每日賣股將為騰訊每日成交量的一小部份，外界估將在騰訊每日成交量的3%至5%之間。騰訊今日成交金額為220億港元。

大宗商品股表現佳，煤炭股升5.2%，金屬礦石股升4.8%，黃金和貴金屬股升3.6%。而贛鋒鋰業升9%，五礦資源升6%，中國鋁業升4.4%，紫金礦業升4%。