博智(8155)股東會通過每股配息6元，博智前5月合併營收為15.5億元，年增40.5%，由於外在環境變數不少，客戶訂單能見度較短，加上客戶端仍有缺料問題，博智謹慎看待第3季營運。

博智今天召開股東會，110年在新冠疫情的影響之下，終端客戶長短料的問題雖然尚未解決，但是資料中心持續投資，伺服器客戶需求回溫，讓110年下半年市場逐漸往上成長，110年表現也逐漸擺脫疫情影響，110年合併營收為29.03億元，較109年年減0.38%，合併淨利 3.9億元，較109年減少26.58%，主因產品及客戶結構調整，單位售價降低所致，每股盈餘為7.85元；今天股東會通過每股配息6元。

博智今年第1季稅後盈餘為1.75億元，年增89.64%，每股盈餘為3.53元，累計前5月合併營收為15.5億元，年增40.5%；全球通膨升息，且部分工業電腦仍有缺料問題，讓博智謹慎看待第3季營運。

展望111年，博智表示，公司發展策略以提高 Server/IPC/Networking比例為主要目標，在製造則，積極提昇廠內製程能力與良率，配合客戶的產品發展藍圖爭取High Reliability(高信賴性)的產品，以提高獲利能力。