裕日車(2227)周五股東會，通過承認公司110年度盈餘分配案，分派現金股利每股9.06元，以周四收盤價234.5元計算，現金殖利率3.86%。

裕日車董事長嚴陳莉蓮表示，去年在新冠疫情干擾下，全球皆面臨供應鏈缺料的問題，但公司積極對應，將受影響程度降到最低。去年公司營業收入246.7億元、稅後淨利30.26億元，每股盈餘來到10.09元。另外，為了讓Nissan品牌持續受到消費者青睞，去年公司陸續推出All New Sentra、Kicks、X-Trail等特仕車款，成功創造銷售佳績。今年上半年市場雖然持續受到車用晶片短缺的影響，但公司會努力突圍，按計畫在下半年加快新產品上市腳步，維持公司穩健發展。展望未來，裕日車將持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質，為全體股東創造最大效益。

110年台灣因為新冠肺炎疫情防控得宜，國內經濟動能得以維持，加上出口表現暢旺，經濟成長率為6.45%，創下近11年新高紀錄。然而受限於全球性的車用晶片供應短缺，110年台灣車市銷售43.4萬台，國產車成長1.8%、進口車衰退6.4%。

NISSAN品牌於110年推出ALL NEW SENTRA黑帶魅力版特仕車，以王者之風的產品魅力，吸引市場目光。TIIDA則推出AUTECH JAPAN設計開發的TIIDA J車款，訴求時尚外觀，持續提供消費者優質產品。在休旅車部份， 推出KICKS哈騷版，再次創造熱銷話題。旗艦休旅X-TRAIL則打造動聽特仕車，成功創造銷售佳績。INFINITI品牌推出Q50 300GT，搭載與GT-R系出同門的跑車引擎及鋁合金輕量化底盤，展現豪華轎跑車的剽悍性能及駕駛體驗，深受消費者青睞。裕隆日產110年成車銷售2萬8962台，市場占有率6.7%。

110年大陸汽車銷售2627.5萬台，其中東風日產乘用車銷售106.7萬台。依據大陸汽車工業協會預估，111年大陸汽車市場可望銷售2750萬台。在疫情防控改善與車用晶片供應逐步恢復，並搭配消費政策等因素的支持下，預期東風日產今年銷量將優於去年表現。

110年在全球疫情肆虐的情況下，裕日車仍致力於零件外銷，營收達5千萬元。111年除鞏固原有外銷區域外，將繼續拓展東南亞及中東等其他國家的銷售機會。

雖然外部環境極度嚴峻，但裕日車在新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益的帶動下，110年營業收入246.7億元，營業利益1.2億元，稅前盈餘38億元，稅後每股盈餘10.09元。

今年汽車市場仍受車用晶片短缺影響，但裕日車仍將努力維持穩健的營運。裕日車111年將持續導入優質產品以滿足消費者多元需求，NISSAN品牌預計於下半年推出四款新車型：KICKS發表改款車型，升級搭載全速域自動跟車等功能，提供消費者最佳中小型國產休旅車；導入長程版LEAF電動車，電池容量大幅擴充50%，可滿足消費者遠途旅程之需求；引進搭載NISSAN ProPILOT 的ALTIMA 22年式車型，提供車主更先進的輔助駕駛系統；X-TRAIL導入e-POWER車型，具備「不需充電的電動車」特性，實現新世代電驅智駕的移動體驗。INFINITI品牌於第一季推出全新QX55車款，搭載VC-TURBO可變壓縮比渦輪引擎，帶給消費者全新的駕馭體驗；下半年將導入旗艦七人座豪華休旅QX60全新車款，展現INFINITI最新科技及品牌形象。顧客服務方面，NISSAN與INFINITI品牌將持續改善軟硬體設備，並以創新的資訊科技運用及快速到位服務，提供消費者更優質的產品與服務。