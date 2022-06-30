全聯福利中心PX Pay推出「圈團+1」線上團購服務，有別一般團購市場營運模式，獨創員工分潤制度，由門市一線員工成為團主，利用工作之餘時間幫自己增加第二收入的平台，開團成功團主平均可為自己增加3％收入。

全聯指出，PX Pay「圈團+1」試營運期間正逢疫情高峰，消費者在保持安全社交距離情況下創造出另類購物商機，此外，「圈團+1」的員工分潤制，讓門市店員可以透過成為團主創造另一份收入誘因下，吸引超過3,500位員工加入團媽行列，開團成功的團主平均幫自己增加收入約3％左右，其中數名團媽圈粉魅力無敵，開團成功次數突破百次，不論美食、家電等商品，團團皆秒殺，估計單月增加收入逼近職場新鮮人。

全聯表示，PX Pay「圈團+1」線上團購服務不僅創造員工分潤制度，為員工帶來額外收入之外，團購銷售同時也增加門市業績；另外，團購商品非店內陳列商品，透過「圈團+1」購買價格優惠的良質商品，同時可享額外的福利點數，等於讓消費者選擇多元，無疑創造三贏。

「圈團+1」的商品包括零食、冷凍食品，還是3C、日用品等，預計7月8日正式上線，首推「綠野農莊-世大運鹹酥雞」、「君悅牛肉麵」、「協發行催淚皮蛋辣椒」、「屏東頂級金煌芒果」、「綠手指幼兒滋潤防曬乳氣墊粉撲」、「Hoppi嬰兒純水濕紙巾」、「MATRIC強力對流循環扇」等高CP值好物。

全聯PX Pay會員已突破800萬，月活躍會員數及每日流量皆相當驚人，在PX Pay高流量加持下，「圈團+1」團購服務優勢眾多，消費者可以用優惠的價格購買門市未上架商品外，還能獲得額外的福利點數。