項姓女子提告指控，3年前她到全聯台中大墩分店購物，結帳時跟謝姓店員說提袋有些是她私人物品，但對方堅持要她打開提袋被檢查，還說監視器照出來就難看，但事後證明她並沒有未結帳之物，她提告向全聯求償1元，台北地方法院判准。可上訴。

台北地院認為，全聯的謝姓店員客觀上並無法證明項女偷竊，但卻故意大聲喧嘩使周邊客人關注到項女，還態度無理辱罵項女，暗指她是竊賊，已貶損其人格，全聯是謝姓店員的雇用人，須負賠償責任，判決全聯賠她1元。