香港爆笑喜劇片《闔家辣》原訂賀歲檔期、因香港疫情影響而延後上映，隨著疫情趨緩，電影將在7月22日在台上映，該片靈感啟發自新銳導演鄭晉軒的親身經歷，他有感所有人的生活因疫情出現巨大改變，道出一家人如何面對親情、愛情，甚至工作上從未有過的成功滋味，故事就從一罐媽媽自製家傳辣椒開始。身兼監製和主演的吳君如促成該片誕生，更點名鄭中基、梁詠琪搭檔演出夫妻，並欽點因為演出BL劇《大叔的愛》爆紅的呂爵安飾演2人兒子，迸發出的火花不斷令觀眾相當期待。

喜劇女王吳君如繼《金雞》系列電影後，暌違多年帶來爆笑賀歲電影《闔家辣》，親自擔任監製的吳君如，曾透露是在與導演陳可辛吃火雞大餐時，遇上新銳導演鄭晉軒，聽到他分享和家人間發生的爆笑故事後，決定拍成電影，除了邀請好朋友梁詠琪、鄭中基坐鎮，渾身都是喜劇細胞的吳君如慧眼獨具，更找來偶像男團「MIRROR」成員呂爵安（Edan）獻出大銀幕處女作，飾演有著創業夢的兒子柏軒，沒想到呂爵安意外有「笑」果，讓監製吳君如非常滿意，把握培養「港式喜劇接班人」的難得機會，聯手鄭中基大力調教呂爵安，讓他吃辣吃到大翻白眼、仰天長嘯講出誇張台詞，徹底放下偶像男團形象包袱。

香港喜劇一哥鄭中基能唱又能演，曾以《低俗喜劇》拿下金馬獎最佳男配角獎座，這次在片中飾演「碎念軟男」爸爸，慘被虎媽梁詠琪壓著打，兒子呂爵安滿是嫌棄的形容爸爸鄭中基，愛碎念的程度就像「唐三藏」一樣唸經，每天都「咿吟咿吟」講個不停，個性非常囉嗦之外，還沒看出家人早已都受不了他，還反指梁詠琪、呂爵安難相處，逼得呂爵安想出一條「手工製作祖傳辣椒醬」的奇招，讓這對厭世爸媽在疫情隔離期間也有事做，不要整天牽扯無辜他當夾心餅乾，殊不知這生意一做就一發不可收拾，家常美味傳千里，更賣到紅遍大街小巷。

該片講述新冠病毒疫情爆發後，每個人都只能在家工作，剛開始因為可以無拘無束地工作感到興奮，可是漸漸地就發現在家工作，可能比上班更艱難。年輕男孩柏軒（呂爵安飾）在家工作期間，每天跟家人大眼瞪小眼，無意間發現母親（梁詠琪飾）的手工辣椒醬大受朋友好評，決定說服父親（鄭中基飾）、大姑媽（吳君如飾）一起製作辣椒醬，再到社群平台上銷售，企圖藉此轉移注意力，維護家庭和諧氣氛。沒想到這個無心插柳柳橙汁的突發奇想，正好迎合消費者在家吃飯的需要，辣椒醬生意一鳴驚人，創造銷售奇蹟，更為這一家人帶來許多意想不到的發展。