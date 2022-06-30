高技(5439)股東會通過每股配息3.6元，由於大環境變數不少，高技表示，第3季估與第2季持平或小幅增加，下半年能不能比上半年好有待觀察。

高技今天召開股東會，高技為利基型PCB廠，產品以少量多樣為主，主要終端應用包括新能源車、網通、電工及半導體受惠於網通產品出貨放量及汽車市場復甦，高技110年合併營收為33.72億元，年增35.24%，稅後盈餘為4.07億元，年增38%，每股盈餘為4.61元，今天股東會通過每股配息3.6元。

高技今年第1季稅後盈餘為1.04億元，年增7.47%，累計前5月合併營收為13.05億元，年減2.89%。

高技表示，目前大環境變數不少，預估第3季將較第2季持平或小幅成長，第4季則要觀察產業變化及客戶料況，下半年能不能比上半年好有待觀察。

高技除去年擴產25%，今年也持續推動生產自動化及智慧製造相關軟硬體資本支出，產品及技術則持續著重於高頻雲端網路產品、新能源車及半導體等利基產品開發，以提升公司獲利。