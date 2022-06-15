電池模組廠新普科(6121)今天股東會通過每股配息26元，通膨升息等不利因素干擾下半年電子產業，不過新普科認為下半年沒有太多悲觀的理由，新普科表示，今年營收及獲利應該不會比去年差。

新普科今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情帶旺在家辦公與遠距學習需求，電商促銷及政府補助擴大消費巿場需求力道，讓NB產業即使IC及面板等零組件面臨緊缺，出貨量仍創新高，新普前五大NB品牌客戶出貨比重及營收也持續成長，加上平板電腦及智慧型手機出貨同步成長，其他消費性產品如：耳機充電盒在TWS(True Wireless Studio)盛行需求仍佳，非IT應用產品電動自行車(LEV)及資料中心備援電池(BBU)亦前景看好，推升新普科110年合併營收達955.73億元，年成長11.8%，營業淨利為92.86億元，年增39.5%，稅後盈餘為73.66億元，年增39.5%，每股盈餘為34.5元。

儘管通膨升息、俄烏戰爭及大陸封城停工衝擊消費市場，且NB歷經過去兩年榮景，銷售開始趨緩，不過新普科因非IT產品出貨暢旺，今年第1季稅後盈餘為14.98億元，年增11.37%，每股盈餘為8.1元；累計前5月合併營收為382.25億元，年減0.42%。

新普科表示，雖然NB量有減少，但高單價產品不少，且非IT產品跟消費市場沒有太大關連，下半年我們沒有太多悲觀的理由，今年營收及獲利應該不會比去年差。