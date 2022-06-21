IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)股價20日下探156.5元的近8月低點，3個半月修正達4成，今（21）日跟隨大盤同步開高反彈，在買盤敲進下放量勁揚7.94％至170元，終場上漲7.62％、收於169.5元。三大法人昨日轉站多方，反手買超1316張。

欣興2022年首季歸屬母公司稅後淨利56.66億元，季增達13.42％、年增近1.6倍，每股盈餘（EPS）3.85元，連3季改寫新高。5月自結合併營收121.55億元，月增8.95％、年增51.45％，連3月創高，累計前5月合併營收540.24億元，年增達43.24％，續創同期新高。

投顧法人表示，昆山鼎鑫及欣興同泰貢獻欣興合併營收約13％，受中國大陸封控影響，2公司4月營收約下滑5～10億元，但因載板新產能開出挹注營收約11億元，使5月營收續「雙升」創高，表現優於預期，對此調升第二季營收預期，預期可望季增約16％。

欣興董事長曾子章日前股東會時坦言，近期部份市場需求確有波動，使ABF載板供給缺口較先前略降，公司今年對載板漲價有踩煞車。不過，公司聚焦產品市場需求影響不大，今年營收逐季成長無虞，未來至少1～2年的客戶訂單需求及交期均未見調整，維持不錯狀況。

投顧法人認為，受通膨、下半年消費電子需求回升有疑慮等因素影響，使欣興近期股價回檔，但因第二季營收有望優於預期，對此調升今年獲利預期9％。而載板市場儘管缺口略降，但仍處於供不應求狀態，故維持「增加持股」評等、惟目標價自326元調降至295元。