高雄13歲黃小妹妹長期受鼻塞所苦，有好一段時間都需要張口呼吸，不但睡覺睡不好，總覺得唸書時無法專心，讓爸媽非常擔心，趕緊到醫院耳鼻喉科求診，經檢查後有嚴重的下鼻甲肥大，醫生建議接受「微創下鼻甲旋轉刀抽吸手術」，有效縮小其體積，讓呼吸道暢通，小妹妹開心表示「鼻子終於呼吸到新鮮空氣了!」。

小港醫院劉承信醫師表示，在台灣有近三成的人飽受過敏及非過敏性鼻炎的困擾，以目前研究與門診感受，近年來過敏性鼻炎、氣喘、尋麻疹等症狀在學生當中緩緩增加，有三成的國小學童就開始有過敏性鼻炎的症狀，甚至在學齡前的小朋友，也有10%左右就已經出現類似症狀。

兒童鼻塞的原因有很多可能，但絕大多數是因為過敏性鼻炎等慢性變化造成下鼻甲的肥大，堵住了鼻腔，長期慢性的鼻塞會造成生活品質低落、注意力不集中、影響工作、學習、睡眠，甚至是臉型發育。劉承信醫師指出，絕大多數的鼻塞過敏家長都知道，單純靠著「定期清洗被單、使用空氣清淨機、降低空氣濕度」的環境調整只是輔助，加上「天然抗過敏食物攝取、益生菌的使用、運動的介入」等體質改善效果緩慢，對於嚴重影響學習、睡眠、生活的小朋友緩不濟急。

近年新興的「微創下鼻甲旋轉刀抽吸手術」，藉由微小的切口進入鼻甲，將黏膜層內肥厚的組織吸絞而不傷到正常的鼻黏膜，具有傷口較小、出血少、減少空鼻症等副作用的產生等優點，研究顯示對於術後鼻竇炎、鼻塞、過敏症狀、情緒表現、生活品質、打鼾以及後續需要使用藥物的情形都有了顯著的改善。