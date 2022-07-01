台中市新冠肺炎確診人數位居全台之冠，台中市預計會有50萬人感染，其中20％為小於20歲的青少年和幼童，推估將有2到3萬名青少年面臨長新冠症狀，中國醫藥大學兒童醫院率先中部各醫院，7月1日起開放兒童後新冠特別門診，免除跨科就醫的困擾，減輕家長的焦慮，即時幫助孩童緩解症狀，並透過定期評估追蹤改善的程度。

中醫大兒童醫院院長王志堯表示，兒童罹患新冠肺炎後4周，甚至超過12周，仍可能持續影響其心肺功能、神經系統、內分泌系統，就是所謂的「兒童後／長新冠感染後症候群」，有許多因為呼吸喘、失眠、過敏、肌肉疼痛就醫的個案嚴重影響孩童的學習專注力、心理情緒、精神體力與生活品質的個案。

王志堯說，兒童後／長新冠可能有的症狀包括失眠、耳鳴；咳嗽、有痰；喘不過氣、胸悶胸痛、心悸；昏昏欲睡、全身無力、容易疲倦；注意力不集中、記憶力變差、腦霧；長疹子、過敏；頭暈、頭痛；肌肉關節疼痛；嗅味覺改變、噁心嘔吐等。

中國醫藥大學兒童醫院透過「中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫」，規畫全時段的兒童後新冠特別門診，結合各科專業，免除家長需跨科就醫的困擾。王志堯指出，若家中的孩童、青少年確診痊癒後仍有症狀並已超過4週，建議可就醫、填寫兒童新冠疾病後身心整全評估問卷，醫師會依據症狀開立相關檢查，並給予症狀治療藥物，安排定期回診評估改善情況。

王志堯表示，台灣缺乏長期的新冠追蹤研究，因此積極進行多項兒童新冠疾病相關的臨床及基礎研究，並展開台灣長期性流行病研究，期能造福新冠疾病病童及家庭。

台中長新冠兒童染疫新冠肺炎