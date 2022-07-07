疫情圖示。（羅浚濱新竹傳真）

中央7日公布新竹縣新增確診案例，分別為368名男性和380名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下135人、65歲以上72人，多集中18歲至64歲青壯年佔6成9，目前新竹縣居家隔離899人，居家照護列管人數1875人，累計今年確診人數99916人。

新增確診者分布為竹北市293例、竹東鎮150例、湖口鄉100例、新豐鄉61例、新埔鎮22例、關西鎮25例、芎林鄉39例、橫山鄉7例、寶山鄉18例、北埔鄉14例、峨眉鄉2例、尖石鄉16例、五峰鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，各合約醫療院所和鄉鎮市衛生所持續接種各廠牌疫苗外，9日和10日加開新竹縣婦幼館和竹北里集會所等兩處Novavax疫苗社區接種站，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑都可供預約。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

大安醫院預約疫苗接種網站：

https：／／survey.rm.com.tw／da／v／index.html