本土疫情趨緩，入境隔離措施從7＋7縮減為3＋4，不少民眾蠢蠢欲動想出國玩。前台大感染科醫師林氏璧今早分享，他在桃園機場準備搭機去日本東京了，心情比想像中要更平靜，久違的出國照片，吸引2.7萬人狂讚，不少網友又懷念又羨慕。

林氏璧今（7日）在臉書發文分享，出發去日本旅遊了，心情沒有想像中激動，只覺得很平靜，疫情爆發以後，2年多的時光就這樣過去了，現在要前往那熟悉又多了點陌生的地方，大家等待他的消息。我們東京見。

根據林氏璧分享的畫面，他是搭乘酷航今天早上6時45分的班機，前往日本東京，不過，桃園機場裡面幾乎沒有什麼旅客，托運行李的櫃台和前往登機的路上都空蕩蕩，因此也有不少網友好奇，是不是等會飛機上的人也很少？

林氏璧今早搭機去日本旅遊，桃園機場空蕩蕩的。（圖／翻攝自林氏璧臉書）

貼文才曝光短短2個小時，就吸引2.7萬人狂讚，不少網友留言表示，「已經快2年半沒去機場了，這場景真的是既熟悉又陌生啊」、「好懷念東京，祝旅途平安」、「期待您分享東京美好的事物」、「已羨慕，祝平安順利」、「太羨慕了，祝旅途平安健康」。