國內今天新增95例死亡個案，其中一名1歲男童有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，7月1日心跳驟停經搶救不治，為國內第22例兒童染疫死亡個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名1歲男童有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日出現嘔吐、呼吸喘、發燒、活力及餵食量下降等症狀，7月1日送醫急診，突發心跳停止，經急救仍病逝，死因為新冠病毒感染及先天性神經系統疾病；該案為國內第22例兒童染疫死亡個案，死因歸類為共病。

另外，國內新增3例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，分別為0歲女童、2歲男童、12歲女童。羅一鈞說明，3名個案皆在6月初確診新冠肺炎，6月底出現發燒，合併腹痛、眼睛紅、頸部腫等症狀，就醫時間介於6月29日到7月2日，經醫師診斷為MIS-C，目前皆住院治療中，其中12歲女童住加護病房。

指揮中心統計，國內累計88例兒童重症個案，分別為腦炎22例、肺炎16例、MIS-C 30例、敗血症3例、哮吼8例、到院前死亡6例、共病3例。