日本前首相安倍晉三遇刺不幸身亡，台南市長黃偉哲今（12）日到日本台灣交流協會高雄事務所追悼致意。（柯宗緯翻攝）

針對媒體民調顯示他狠甩國民黨競爭對手謝龍介，黃偉哲低調說民調僅供參考，會請市政團隊繃緊神經。（柯宗緯翻攝）

日本前首相安倍晉三遇刺不幸身亡，台南市長黃偉哲今（12）日到日本台灣交流協會高雄事務所追悼致意，他說，心情感到相當沉重，台灣及農民都逝去一位老朋友。此外，針對媒體民調顯示他狠甩國民黨競爭對手謝龍介，他低調說，民調僅供參考，會請市府團隊繃緊神經。

黃偉哲今天下午2時南下高雄，在日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥陪同下，向安倍晉三哀悼。黃偉哲表示，心情無比沉重，他代表台南市民來看台灣的老朋友，也提到其實過去幾年台南市府也曾致贈台南的芒果給安倍晉三家族。

黃偉哲提到，安倍不僅在農產上挺台灣農民，在外交、國防及國際事務上也力挺台灣，因此安倍前首相的逝去，台灣及農民都逝去這位老朋友，他特地前來致上最深的哀悼，也對家屬表達慰問之意。

針對電子媒體最新民調顯示，黃偉哲大幅領先謝龍介。黃偉哲直說，離投票還有4個多月，這個時候民調都是參考，相信市民的眼睛是雪亮的，接下來對於台南市政會持續加深努力，也希望市府團隊同仁繃緊神經、全力以赴。