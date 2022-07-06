本土+34499！死亡增95人 莊人祥：整體下降幅度稍緩

國內今天新增3萬4499例本土個案，染疫死亡個案95例，皆比前一天下降。本土個案分布以新北5324例最多，其次是台中4669例、桃園3687例、高雄3608例、台北3110例、台南2902例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新增本土個案數比昨天下降1千多例，較上周下降7000多例，整體有下降趨勢，只是幅度稍緩。

指揮中心表示，今日新增之34,499例本土病例，為15,919例男性、18,561例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,324例)、臺中市(4,669例)、桃園市(3,687例)、高雄市(3,608例)、臺北市(3,110例)、臺南市(2,902例)、彰化縣(1,880例)、屏東縣(1,362例)、雲林縣(900例)、苗栗縣(882例)、新竹縣(878例)、宜蘭縣(796例)、新竹市(755例)、南投縣(688例)、嘉義縣(671例)、花蓮縣(607例)、臺東縣(492例)、基隆市(449例)、嘉義市(424例)、澎湖縣(219例)、金門縣(162例)、連江縣(34例)。

指揮中心指出，今日新增95例本土病例死亡個案，為52例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。

指揮中心說明，今日新增78例境外移入個案中，為45例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、奧地利(4例)、越南(3例)、泰國及波蘭(各2例)、加拿大、馬來西亞、新加坡及菲律賓(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月5日。