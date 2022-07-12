昨天（7月11日）上海兩個居委會發佈的倡議書在社交媒體上引發關注，倡議書中向居民發出包括「有條件的請家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患」在內的六項倡議，引發小區住戶人心惶惶。

《健康時報》報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會工作人員證實，「倡議書是真的，我們的考慮主要基於兩方面原因：一方面，現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。」

工作人員提到，發出倡議主要是提醒大家去參照執行，前面幾項比如打疫苗、非必要不外出等也值得關注。

上海市虹口區廣靈居委會工作人員也表示，這樣倡議主要是為了提醒居民有備無患。

這位工作人員稱，現在密接也要封樓，只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾，所以我們覺得這種情況跟大家友情提示一下。」

報導稱，上海市衛健委今天（7月12日）通報，7月11日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者54例，大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中4例住在普陀區，7例住在虹口區。10日、11日的各區確診病例、無症狀感染者居住地尚未通報，之前幾日的無症狀感染者居住地暫未涉及以上兩個小區所在街道。

近日，不少居民對於封控問題較為關注。「上海發佈」微信公眾號7月11日文章的評論區內，有網友就上海疫情防控相關情況留言提問，「上海發佈」對一些提問進行了回答。

在網友「有沒有網路流傳的中考過後大規模封控的情況」留言下，上海發佈回應稱，沒有這回事。在網友「又有謠言說要浦東浦西鴛鴦鍋封控和按區封控……靜等闢謠」留言下，上海發佈回應：「這就是謠言！」