南韓兩大面板廠三星與LG在OLED技術方面長達10年的法庭大戰，終於在上個月邁入尾聲，但日媒指出，在三星與LG聲稱對方非法取得技術、相互指責的期間，市場發生巨大變化，反而讓大陸企業趁機崛起。

根據日經中文網報導，三星與LG這兩家企業，從2012年開始在OLED面板技術展開激烈交鋒，在專利侵害方面相互提起訴訟，至少出現4起官司，目前雙方已撤回專利侵害的訴訟，韓國最高法院在二審中，對5名被告改判無罪。

報導指出，韓國兩大面板廠長達10年纏訟落幕，但這期間已讓競爭對手有了可乘之機，據悉有超過百位南韓面板工程師，紛紛前往大陸尋求更優渥的薪資條件，消息人士透露，有數十名南韓技術人員正在協助陸廠京東方的OLED面板廠設立產線。

在京東方2021年開始正式向美國蘋果供應面板後，陸韓兩國的技術差距已經縮小，報導稱，京東方今年設立智慧手機面板出貨量年增70%的目標，並考慮在成都設立新廠，另外像是大陸TCL集團旗下的華星光，也決定在建武漢擴OLED面板產線。

研調數據顯示，三星2021年以59.3%的市占率勇奪全球OLED市場龍頭，樂金則位居第二、市占率23%，第三名的京東方市占率8.7%，值得關注的是，陸企市占率去年已增加3個百分點。

報導稱，陸企受惠於官方補貼政策，僅花不到10年的時間， 在LCD面板方面就拿下全球近一半的市占率，產業人士擔憂，南韓OLED產業恐重蹈LCD的覆徹。專家認為，如果陸企繼續崛起，半導體將是下一個目標。