俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動仍持續延燒,而中共即將進行20大、美國也將進行中期選舉,有關此等事件發展對於自由國際秩序的可能影響,仍為各界關注焦點。最近一期《外交事務》季刊中,有一篇「軟實力平衡:美國與中國贏得人心的探求」,比較分析美國與中國各自推動軟實力外交的優劣之處,值得參考。

軟實力一詞由哈佛大學教授奈伊(Joseph Nye, Jr.)於1990年首次提出,意指創造條件讓其他國家也追求美國想要的目標,而當時美國的經濟及軍事實力首屈一指,若能持續強化政治吸引力,則美國的全球領導地位必獲鞏固。這樣的論述,當然亦有助於美國推動自由國際秩序。「軟實力平衡」一文指出,拜登在就職演說提到,美國的領導方式將「不僅以我們的實力為榜樣,還將以我們的榜樣作為實力。」 (“not merely by the example of our power, but by the power of our example.”)。

正如該文作者、現為喬治亞州立大學副教授雷普尼科娃(Maria Repnikova)所言,這正是以軟實力推動外交的重大宣示,而價值觀則是美國軟實力的重要組成。此等宣示,亦符合美國民眾及國際之間對於美國「山巔之城」形象的想望。

然而,隨著中國經濟實力的發展與崛起,從胡錦濤到習近平都注意到軟實力對於中國的重要性。但中國對於如何界定以及運用軟實力,與美國則有著重大的差異。雷普尼科娃認為,中國軟實力係以務實主義為主,除了文化因素外,近年更著重宣導中國的經濟發展模式、治理能力、科技甚至軍事進展、乃至於大規模政治動員能力如反貪、脫貧等。更重要的是,當美國希望藉由軟實力來轉移各界對於美國硬實力的注意時,中國則傾向透過硬實力的運用來強化軟實力的功效。批評者認為經濟誘因並非軟實力,尤其是近年的債務陷阱說,但作者認為這樣的批評忽視了這些經濟誘因確實有助中國強化塑造其代表慷慨、機會、能力與務實主義的形象。

有關軟實力研究的多數文獻均指出,一國所擁有的軟實力資源如價值觀或發展模式等,並不必然自動轉化為對其他國家的吸引力、更非必然可讓他國自動跟隨其腳步來決策,且其成效多與目標國的需求有關。「軟實力平衡」一文指出,對於南方國家(the global South)而言,中國的文化或經濟發展模式或許並不必然是渠等心之所向,但中國確實提供了另一種機會與選項,而這些選項是西方國家未必願意提供的。

以近期烏俄開戰後,印度的反應為例即可看出,西方國家的價值觀未必能直接轉化為國際支持,而印度在上月進行的世界貿易組織部長會議中的主張與西方國家明顯不同,也反映了南方國家對於當前自由國際秩序的質疑與不願在東、西方選邊的訴求。臺灣無論在政治或地緣上均有特殊地位,我們若一味地僅以價值觀選邊劃界,而未能深究其他國家對於美、中軟實力競逐伺機以待的箇中原因,恐將失之偏頗。(作者為國立政治大學外交學系教授)

