消費性電子持續逆風未見底部，加上先前第二季大陸疫情重手封控，第二季恐將是大陸智慧機出貨全年低點，全球最大智慧機市場大陸幾乎可以確定「5G換機紅利已不復存在」，IC設計指標股聯發科(2454)主要營收比重來自消費型電子，最新傳出加大力道控管自家庫存，且法人圈已有說法預估，聯發科第三季恐難逃旺季不旺。聯發科將在7月29日舉辦法人說明會，屆時第三季產業狀況、5G智慧機市況、庫存以及全年營收展望是否修正，都將成為關注焦點。

智慧型手機市場慘兮兮，半導體業者也多傳出面臨高水位庫存挑戰，傳出指標大廠聯發科(2454)儘管已在第二季中已減少在晶圓代工廠投片量，但未能有效降低庫存水位，第二季底存貨周轉天數恐會再創新高。不僅如此，最新又傳出聯發科要求封測廠在8月底前降載，包括舊產品封測生產先暫停，晶圓庫存先寄放在封測廠，且儘管新產品封測維持生產，但要求降載並延後出貨，換言之，意指聯發科全力積極控管自家庫存水位。

其實早在6月底時，就有台廠封測業者透露，兩大手機晶片大廠高通、聯發科面對消費性電子產業低迷，都啟動庫存調節，高通部分因以智慧型手機產品為主軸，故調節幅度較大，至於聯發科，其產品組合多元，儘管智慧型手機市況低迷，但WiFi、PMIC(電源管理IC)等需求仍強勁，故較可以減緩衝擊，但就目前狀況看來，不排除聯發科的WiFi、PMIC等還是以消費性電子居多，本波未受到宏觀經濟波及的車用、大型資料中心等，就聯發科比重來說仍不高，故法人圈已有說法預估，聯發科第三季恐難逃旺季不旺。

造成此波IC設計業逆風的主要就是宏觀經濟逆風，通膨導致消費市場縮手，消費性電子首當其衝，智慧型手機更為其中受創嚴重的一環。以全球智慧型手機最大市場大陸來說，由於總體經濟狀況不佳，網路業、房地產業、補教業連續傳出大規模裁員，據統計，大陸第一季智慧型手機銷量6934.6萬支，年減少29.22%、季減少32.17%，且因為手機市場規模縮水，第一季5G手機銷量5388.3萬支、年減少22.86、季減少34.85%，累計今年前4月，大陸5G手機銷量6800萬支、年減少24.98%，也等於宣告，「5G換機紅利已不復存在」!

大陸第二季遭逢疫情痛擊，多地實施封控措施防堵疫情，手機需求更受打擊，不排除將為全年最低點，下半年預計將有iPhone14新機發表、年底雙11電商促銷，有機會促進手機銷量回歸常軌，機構預估2022年大陸手機銷量2.97億支、年減少15.22%。

聯發科將在7月29日舉辦法人說明會，將由執行長蔡力行、財務長顧大為主持，除公佈第二季財報外，屆時第三季產業狀況、5G智慧機市況、庫存以及全年營收展望是否修正，勢必都是法人圈的關注焦點。